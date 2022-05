The Batman: Honest Trailer beleuchtet witzige Seite des Films

Der Film „The Batman“ mit Robert Pattinson kam bei den Fans recht gut aus, das heißt aber nicht, dass es in dem Streifen nichts gibt, worüber man sich lustig machen kann. Screen Junkies haben mit einem „Honest Trailer“ zugeschlagen.

„The Batman“ lief Anfang März in den Kinos an. In dem Film erforscht der Fledermausmann (Robert Pattinson) die „Korruption in Gotham und insbesondere, wie sie mit seiner eigenen Familie in Verbindung stehen könnte. Gleichzeitig untersucht er eine Reihe von Morden eines Serienkillers, der grausame Rätsel auf seinem Weg hinterlässt. Es beginnt ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel, in der Batman und Commissioner Gordon verwickelt werden.“

Das klingt spannend, doch es gibt auch einige Stellen im Film, über die man Schmunzeln kann. Diese beleuchtet der YouTube-Kanal Screen Junkies in ihrem „Honest Trailer“ genau.