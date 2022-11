Starfield erscheint nach Redfall

Es ist zwar nach wie vor nicht bekannt, wann "Redfall" und "Starfield" erscheinen, jedoch wissen wir zumindest die Reihenfolge. Wie der Leiter der Xbox Game Studios nämlich mitteilt, erscheint Arkanes Shooter vor Bethesdas RPG. Als Zeitraum ist ansonsten lediglich bekannt, dass beide Spiele in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erscheinen werden.

Darüber hinaus hat Booty seine Meinung zu "Starfield" mitgeteilt. So sei der ambitionierte Bethesda-Titel seiner Ansicht nach mehr als einfach nur ein "Skyrim im Weltall". Booty äusserte sich übersetzt ins Deutsche wie folgt zu dem Game:

"Nachdem ich in den letzten anderthalb Jahren die Gelegenheit gehabt habe, mehr Zeit mit Todd Howard zu verbringen und zu sehen, wie er arbeitet und was er in das Spieldesign einbringt, bin ich zuversichtlich, dass er nicht auf dem sitzen bleiben wird, was vorher gebaut wurde. [...] Es ist nicht [Howards] Ansatz, zu kommen und etwas neu zu gestalten, richtig? Es wird also eine ganze Menge Dinge geben, die sich bei diesem Spiel weiterentwickeln werden, nur aus meiner Sicht [...] ist das, was mich am meisten begeistert, der visuelle Stil."