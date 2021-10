PlayStation VR feiert fünfjähriges Jubiläum

PlayStation-Spielerinnen und Spieler können nun seit fünf Jahren den Service PlayStation VR nutzen. Die VR Technologie hat sich über die Jahre stark weiterentwickelt, mittlerweile gibt es schon mehrere hunderte Spiele, die man in der virtuellen Realität erleben kann. Für Nachschub an Spielen ist auch stets gesorgt, so stehen die Release-Termine für "Moss: Book 2", "Wanderer" und "After the Fall" noch aus. Auch die Hardware - Controller und Headset - werden demnächst upgedatet. Im Rahmen des fünfjährigen Jubiläums kriegt ihr wenn ihr PlayStation Plus abonniert habt, drei Spiele im November ohne zusätzliche Kosten. Um welche Spiele es sich handelt, ist jedoch noch nicht bekannt.

Sony hat bekannt gegeben, welche Spiele die größte Nachfrage aufweisen. Das sind die Top-Listen:

Meist gespielt: Weltweit

Rec Room

Beat Saber

PlayStation VR Worlds

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Resident Evil 7 biohazard

Meist gespielt: Europa

Rec Room

PlayStation VR Worlds

Beat Saber

The Elder Scrolls: Skyrim VR

Resident Evil 7 biohazard

Meist gespielt: Nordamerika

Rec Room

Beat Saber

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Job Simulator

Firewall: Zero Hour

Meist gespielt: Japan