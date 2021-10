Xbox Series X Mini Kühlschrank direkt ausverkauft

Als der Vorverkauf zu den Mini Kühlschränken im Xbox Series X-Stil startete, waren die Geräte binnen Minuten ausverkauft. Das praktische 100 Dollar teure Gadget, in das bis zu zwölf Dosen hineinpassen, erfährt also ein ähnliches Schicksal wie seine Vorbildskonsole. Es folgten ein Review Bombing und Angebote auf Ebay für das Dreifache.

Dass die Geräte bei den ersten Lieferungen ausverkauft sein werden, hatte der Verantwortliche Aaron Greenberg schon vorher prophezeit:

We are making as many as we can this holiday. Have another wave coming early in 2022. Not a limited edition product, but do expect it will sell out. Hope that helps!

