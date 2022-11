Grand Theft Auto V verkauft sich weiter prächtig

Bei der Vorstellung der Quartalszahlen von Take-Two gab es auch eine Wasserstandsmeldung zu den Absätzen von "Grand Theft Auto V". Wenig überraschend verkauft sich das Open-World-Adventure weiterhin prächtig.

Demnach kommt "Grand Theft Auto V" inzwischen auf über 170 Millionen ausgelieferte Einheiten. Im vergangenen Quartal hatte man bereits an dieser Marke gekratzt und inzwischen wurde sie also geknackt. Leider erfahren wir simultan nicht, auf welcher Plattform der Titel am begehrtesten ist.

"Grand Theft Auto V" ist eine riesige, weitgehend frei begehbare Spielwelt rund um die fiktive Grossstadt Los Santos. Mit Spielstart landet man inmitten einer Gangster-Geschichte um die drei Hauptpersonen Michael, Trevor und Franklin.

Der fünfte Teil der beliebten und bekannten GTA-Serie wurde am 25. Oktober 2011 angekündigt...