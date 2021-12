Neue Items in Fortnite

Fortnite ist bekannt dafür, sich an einer weiten Bandbreite an Referenzen aus der Popkultur zu bedienen. Zeitgleich zu "The Matrix Resurrections" wurden dem Shooter drei Items des Filmfranchises hinzugefügt. Zudem gibt es einen kostenlosen, von den Sentinel inspirierten Gleiter.

Bei den drei Items handelt es sich um:

das im Video unten zu sehende Bullet Time Emote

ein von Trinitys Kick aus dem ersten Matrix-Film inspiriertes Emote sowie

ein Wrap im typischen Matrix Stil, um Waffen und Fahrzeuge einzupacken

Eigentlich wären Fortnite-typisch auch Skins der Matrix-Charaktere zu erwarten, welche jedoch nicht dabei sind. Möglicherweise folgen diese ja, wenn der Film weltweit erschienen ist, was erst nach und nach passiert. Eine Ankündigung dazu von Epic gibt es jedoch nicht.

Kürzlich wurden außerdem diverse "Spider-Man No Way Home"-Items dem Spiel hinzugefügt. Auch kamen früher im Monat vorübergehend "Gears of War"-Gegenstände dazu. Demnächst folgen Items zu "Cobra Kai" und an Weihnachten zu Boba Fett.

"The Matrix Resurrections" erscheint am 23. Dezember 2021 in den schweizer Kinos.

"Fortnite" ist der experimentelle Ingenieurs-Taktik-Shooter von Epic Games.