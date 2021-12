Elden Ring: Download-Umfang der PS5-Fassung bekannt

Spätestens seit dem Closed Network Test zu "Elden Ring" im November ist klar, dass hier ein besonderes Action-Rollenspiel im nächsten Jahr auf uns zukommt. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz der Download von dessen PS5-Fassung belegt.

So ist dem Twitter-Account von PlayStation Game Size zu entnehmen, dass die PS5-Version von "Elden Ring" genau 44,472 GB groß ist. Der Day One Patch ist dabei nicht berücksichtigt. Die anderen Fassungen dürften sich erfahrungsgemäß in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Der Pre-Load ist ab 23. Februar 2022 möglich.

In "Elden Ring" bestimmen die Spieler, welchem Pfad sie durch diese Welt folgen möchten. Kopfüber mit Gebrüll auf erschreckend mächtige Gegner stürzen oder doch lieber das Tarnungs- und Kampfsystem des Spiels zum eigenen Vorteil nutzen? Sie allein entscheiden, wie sie die vielen Herausforderungen meistern, die sie in dieser Welt erwarten.

„Bei 'Elden Ring' haben wir all unser Wissen und unsere Erfahrung zu Dark Fantasy und Action-RPGs eingebracht, die wir mit der 'Dark Souls'-Reihe sammeln konnten, um das Genre auf eine mutige und klassische Weise weiterzuentwickeln“, so Hidetaka Miyazaki, Director bei FromSoftware. „Wir haben eine detaillierte und unglaublich große Welt erschaffen und sie basiert in allen Aspekten auf den Legenden, die George R. R. Martin extra für das Spiel geschrieben hat. 'Elden Ring' ist eine Welt voller Mysterien und Gefahr, die es zu erkunden und zu meistern gilt – und ein Drama, dessen Charaktere sowohl durch ihren rätselhaften Hintergrund als auch durch ihre individuellen Motive bestechen. Wir hoffen, Ihre Reise durch diese in jeder Hinsicht wundersame Welt bereitet Ihnen viel Freude.“

"Elden Ring" wurde auf der E3 2019 angekündigt und erscheint am 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC.