Babylon's Fall: Frischer Trailer zum Live Service Spiel

Während es lange Zeit eher ruhig um "Babylon's Fall" war (schließlich wurde der Live Service Titel bereits auf der E3 2018 angekündigt), konnten wir uns in letzter Zeit sicher nicht über mangelnde Informationen zu dazu beschweren. So erfuhren wir kürzlich erst, wieviel Platz "Babylon's Fall" auf der Festplatte der PS5 belegen wird (unsere Meldung könnt ihr an dieser Stelle lesen). Jetzt zeigt Square Enix einen neuen Trailer:

Hier begrüßt man uns innerhalb von einer Minute im neuen Jahr. Dabei bekommen wir eine schicke Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen von "Babylon's Fall" geboten. Diese ist von teilweise epischer Musik unterlegt. Alles in allem eine Zusammenstellung, die ordentlich Lust auf "Babylon's Fall" macht.

"Babylon's Fall" wird am 3. März für PS4, PS5 und den PC veröffentlicht. Das Pre-Loading ist bereits zwei Tage vorher möglich. Portierungen für weitere Plattformen sind nicht angedacht.