Babylon's Fall: Download-Größe der PS5-Version bekannt

An einem Spiel wie "Babylon's Fall" sieht man, wie die Zeit vergeht. Das Live Service Spiel wurde nämlich bereits auf der E3 des Jahres 2018 angekündigt, aber bald hat das Warten darauf ja ein Ende. Nun gibt es frische Informationen zum Platzbedarf der PS5-Fassung von "Babylon's Fall".

So verrät der Twitter-Account von PlayStation Game Size, dass "Babylon's Fall" auf dem PS4-Nachfolger schmale 9,838 GB belegt. In dieser Zahl ist allerdings nicht der Day One Patch berücksichtigt, wobei dieser auch nicht astronomisch groß sein dürfte. Die anderen Fassungen sollten sich erfahrungsgemäß in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Das Pre-Loading ist ab 1. März möglich.

"Babylon's Fall" erscheint am 3. März für PS4, PS5 und den PC. Weitere Portierungen, etwa für Xbox One, Xbox Series X oder Nintendos Switch, sind aktuell nicht angedacht