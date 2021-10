Abandoned und die Silent Hill Theorie

In den letzten Monaten ist die Theorie aufgekommen, dass Blue Box Studios mit dem angekündigten Spiel "Abandoned" eigentlich ein Hideo Kojima- und beziehungsweise oder ein Konami Projekt unter "falscher Flagge" sei. Genauer heisst es, dass "Abandoned" ein Codename für ein Silent-Hill Spiel sei. Nachdem das Studio dies dementierte, wurde es über Monate mit Beleidigungen und Hassnachrichten, nicht nur Online, überhäuft. In den letzten Tagen ist es sogar noch schlimmer geworden. Blue Box hat sich nun an die "Hater" gerichtet.

Wie kam es zu der Theorie? Hier einige der Indizien zusammengefasst:

We wanted to set things straight. We have no relations with Konami. Silent Hill is owned by Konami. We do not have any relations with Hideo Kojima. It was never our intention to tease the name as Silent Hill. We sincerely apologize for this.— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 15, 2021