Unplugged betritt die Bühne auf Oculus Quest

Vertigo Games veröffentlichen das VR-Musikspiel "Unplugged "für Oculus Quest. Eine PC-VR-Version auf Steam folgt zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr. Das Spiel begeistert durch das ausgefeilte Hand-Tracking und das pure Rock'n'Roll-Gefühl, das bei jeder Unplugged Rock-Performance aufkommt.

„Zu sehen, wie das Spiel Wirklichkeit wurde, war eines der schönsten Dinge in unserem Leben. Unplugged begann als kleines Hobbyprojekt mitten in der Pandemie. Es ist jetzt anderthalb Jahre her, dass wir die erste Idee hatten, und in dieser Zeit haben wir mit Dutzenden von extrem talentierten Leuten und einigen der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Technologie, VR und Musik zusammengearbeitet. Es war ein Riesenspaß, und wir können es kaum erwarten, die Wohnzimmer der Menschen in ihre eigene persönliche Rockbühne zu verwandeln!"