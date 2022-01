Gerücht: PlayStation 5 Remake zu The Last of Us fast fertig

Insiderberichten zufolge ist das PlayStation 5 Remake zu dem Naughty Dog-Spiel von 2013, "The Last of Us", fast fertig. Als realistisches Ziel wird von mehreren unabhängigen Quellen ein Release in der zweiten Jahreshälfte 2022 angegeben.

Das Spiel wurde nicht offiziell von Sony angekündigt. Das Wissen über die Existenz des Projektes geht auf einen Bloomberg-Bericht vom April dieses Jahres zurück. Ursprünglich soll das Spiel von der PlayStation’s Visual Arts Service Group entwickelt worden sein, bevor diese eine nur unterstützende Rolle einnahm. Das Ruder soll seit der Fertigstellung von "The Last of Us Part II" im Juni 2020 Naughty Dog übernommen haben.

Auf der aktuell stattfindenden CES bestätigte Naughty Dogs Co-Präsident Neil Druckmann, dass das Studio mehrere Spiele gleichzeitig entwickelt. Bekannt ist, dass Naughty Dog an einem Multiplayer Standalone Titel im "The Last of Us"-Franchise arbeitet. Gerüchteweise ist auch ein "Last of Us Part 2 Director’s Cut" im Gespräch.

"The Last of Us" ist kein "Left 4 Dead" und kein "Resident Evil". Es geht nicht um Zombies, sondern um die Menschen hinter der Geschichte, um Joe und Ellie, die eine Epidemie überstehen und nur eines wollen.