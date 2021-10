Neuer PlayStation 5 Controller angekündigt

Als Sony den DualSense Controller vorstellte, hätten sich viele ein DualShock Modell gewünscht. Besonders wenn es um das kompetetive Gaming ging, blieb er hinter den Erwartungen zurück. Auch eine Antwort auf den Xbox Elite Controller für Xbox One und Xbox Series X|S blieb bisher aus. Dies könnte sich nun ändern, denn die Firma SCUF hat ihren neuen Next-Gen Controller für die PlayStation 5 für Mitte November angekündigt.

Ein genaues Datum oder Informationen zu dem Preis wurden nicht angegeben. Der Meldung ist zu entnehmen, dass der Grund für die Verschiebung weltweite Lieferengpässe waren, welche sich bekanntlich auf die gesamte Gamingbranche auswirkten. Es ist auch herauszulesen, dass die Firma auf die Nachfrage reagiert, die Sony bisher nicht bietet:

"We've heard you and feel your frustration, and you should know that your enthusiasm for gaming and SCUF is a driving force for us."