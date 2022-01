NHL 22: Team des Jahres enthüllt

EA Sports hat das Team des Jahres in "NHL 22" enthüllt und führt damit eine Tradition fort. Wie immer werden damit die besten Spieler einer jeweiligen Saison geehrt.

Die folgenden sechs Spieler (einer pro Position) wurden dafür ausgewählt:

Andrei Vasilevskiy - Als Rückhalt der Tampa Bay Lightning, holte Vasilevskiy zum zweiten Mal in Folge die Meisterschaft und wurde mit der Conn Smythe Trophy als wertvollster Spieler der Playoffs 2021 ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr gehört der Torhüter hinsichtlich seiner Siege und seiner Fangquote zu den besten Spielern auf seiner Position.

Victor Hedman - Der schwedische Co-Kapitän der Tampa Bay Lightning gilt als einer der besten NHL-Spieler auf seiner Position und war in den Playoffs 2020-21 zudem der Verteidiger mit den meisten erzielten Toren.

Adam Fox - Fox spielt für die New York Rangers und hat in der Saison 2020-2021 die Norris Trophy als bester Verteidiger der Liga erhalten. Damit sind er und Bobby Orr die beiden einzigen Spieler der NHL-Geschichte, die diese Auszeichnung vor ihrer dritten NHL-Saison erringen konnten.

Mikko Rantanen - Der finnische Stürmer und Co-Kapitän der Colorado Avalanche setzt seine steile NHL-Karriere ungebremst fort. In diesem Jahr holte er durchschnittlich mehr als einen Punkt pro Spiel (Rang 6 in der Saison 2020-2021) und führt das spielstarke Team der Avalanche in dieser Saison als Topscorer an.

Connor McDavid - Der kanadische Center und Kapitän der Edmonton Oilers gilt bei seinen Fans und Kollegen als bester Spieler der NHL und ist neben Wayne Gretzky der einzige Spieler, der einstimmig zum Gewinner der Hart Trophy (MVP) gekürt wurde. Außerdem sammelte McDavid in der letzten Saison die meisten Punkte der Liga, gewann die Art Ross Trophy und wurde mit dem Ted Lindsay Award ausgezeichnet, der dem herausragendsten Spieler von Mitgliedern der NHL Players' Association verliehen wird.

Brad Marchand - Der kanadische Linksaußen und Co-Kapitän der Boston Bruins wurde in der Saison 2021 in das First All-Star-Team der NHL gewählt und damit zum zweiten Mal als bester Linksaußen der Liga gewürdigt. Marchand holte in der Saison 2021 die meisten Tore, Assists und Punkte der Bruins, und mit seinen 69 Punkten konnten nur Connor McDavid und Leon Draisaitl mithalten.

"NHL 22" ist seit 15. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X verfügbar.