Melty Blood: Type Lumina: Japanischer Trailer zu Aoko Aozaki

Den 13. Januar sollten sich Besitzer von "Melty Blood: Type Lumina" rot im Kalender anstreichen, denn an diesem Tag sind mit Dead Apostle Noel und Aoko Aozaki gleich zwei neue Charaktere für das Prügelspiel verfügbar. Nachdem wir von letzterer gestern bereits ausführliche Gameplay-Impressionen zu sehen bekamen (unsere entsprechende Meldung kann an dieser Stelle nachgelesen werden), gibt es von Type-moon heute nochmal einen kurzen Trailer zu dem kommenden Neuzugang:

Hier bekommen wir in weniger als einr Minute gezeigt, was Aoko Aozaki spielerisch ausmacht. Dies geschieht mit einer Mischung aus packenden Gameplay- und schicken Render-Sequenzen. Wir bekommen also ordentlcih Lust auf den Release des Zusatzcharakters in gerade einmal neun Tagen gemacht.

"Melty Blood: Type Lumina" ist seit 30. September 2021 für PS4, Xbox One, Switch und PC erhältlich.