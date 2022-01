Ghost of Tsushima: Sony nennt aktuelle Verkaufszahlen

Im März 2021 gab Sucker Punch bekannt, dass von "Ghost of Tsushima" über 6,5 Millionen Einheiten verkauft werden konnten. Auf der CES 2022 nannte Sony in Person von Executive Officer Tom Rothman eine aktualisierte Zahl und diese konnte sich wahrlich sehen lassen.

So konnten von "Ghost of Tsushima" inzwischen über acht Millionen Einheiten abgesetzt werden. Der zwischenzeitlich erschienene Director's Cut des Spiels hat also folglich für einen Verkaufsschub gesorgt.

"Ghost of Tsushima" vom Entwicklerstudio Sucker Punch Productions versetzt die Spieler in das stimmungsvolle feudale Japan des Mittelalters. Im Jahr 1274 sieht sich die Insel Tsushima einer Invasion der mongolischen Armee ausgesetzt. Der Protagonist Jin Sakai, der von seinem Onkel zu einem Samurai ausgebildet wurde, ist gezwungen, seinen Ehrenkodex abzulegen und zum “Geist” von Tsushima zu werden, um die Invasion mit allen Mitteln zu bekämpfen und zu helfen, Japan vor dem Untergang zu bewahren.

"Ghost of Tsushima" erschien am 17. Juli 2020 für PS4. Die Director's Cut des Action-Adventures folgte am 20. August 2021 für PS4 und PS5.

