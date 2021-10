Dragon Age wohl nicht für Xbox One und PlayStation 4

Auf dem Karriereportal LinkedIn wurde eine Information entdeckt, die eigenlich noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht war: BioWares "Dragon Age 4" wird vielleicht nicht für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Lediglich der PC und die mittlerweile als Current-Gen geltenden Xbox Series X|S und PlayStation 4 sind dort aufgeführt.

