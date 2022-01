Apex Legends: Neuer Outlands-Trailer

Nach der gestrigen Ankündigung haben Electronic Arts und Respawn Entertainment tatsächlich einen neuen Trailer aus der Reihe "Geschichten aus den Outlands" zu "Apex Legends" veröffentlicht. Darin werden, wie immer, die Hintergründe der einzigartigen und diversen Charaktere des Spiels beleuchtet.

Im neuesten Video dieser Reihe muss Legende Bangalore – hin- und hergerissen zwischen ihrem Bruder und dem einzigen Zweck, den sie jemals kannte - schwierige Entscheidungen treffen und die harten Konsequenzen nach der Schlacht von Gridiron tragen. Die rund achteinhalb Minuten an Atmosphäre sollte man sich nicht entgehen lassen.

"Apex Legends: Flucht" führte mit Sturmpunkt ein tropisches Inselparadies mit gefährlichen Geheimnissen in den Free-to-Play Helden-Shooter ein, in dem legendäre Charaktere am Rand des Grenzlandes um Ruhm und Reichtum kämpfen.

"Apex Legends" erschien am 4. Februar 2019 für PS4, Xbox One und den PC. Die Switch-Portierung folgte am 9. März 2021. Versionen für iOS und Android sind für dieses Jahr vorgesehen, aber noch nicht genauer terminiert.