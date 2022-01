Apex Legends: "Stories from the Outlands: Gridiron" heute um 17 Uhr bei YouTube

Seit seiner Veröffentlichung für PS4, Xbox One, Switch und PC erfreut sich "Apex Legends" großer Beliebtheit. So konnten Publisher Electronic Arts und Entwickler Respawn Entertainment im April 2021 etwa auf eine Spielerbasis von stolzen 100 Millionen Nutzern verweisen. Jetzt hat man dagegen ein neues Video zu dem Battle-Royale-Shooter angekündigt.

Besagtes Video hat den Titel "Stories from the Outlands: Gridiron" und wird heuet um 17 Uhr bei YouTube veröffentlicht. Eine Länge von rund acht Minuten ist bereits bekannt, der Inhalt aber noch nicht. Vermutlich wrd aber die Geschichte von Bangalore weitererzählt und die Hinitergrundgeschichte von "Apex Legends" somit ausgeschmückt.

"Apex Legends" erschien am 4. Februar 2019 für PS4, Xbox One und den PC. Die Switch-Fassung folgte am 9. März 2021. Versionen für iOS und Android sind für dieses Jahr angedacht, aber noch nicht genauer terminiert.