Nachteiliger Skin in Overwatch 2

Eigentlich sollte ein Skin einfach nur gut aussehen oder vielleicht sogar einen Vorteil im Gameplay bieten. In "Overwatch 2" ist jedoch eine Diskussion um den 'Medusa'-Skin für den Charakter Widowmaker entbrannt, welcher einen Nachteil aufweist.

The new Medusa skin is so loud it actively punishes you for using it. Not only can you not hear enemy footsteps you also can't hide either. The enemy team can hear the snakes/hair on the Medusa skin & pinpoint your location from them. pic.twitter.com/S1P6CxO7Qp