For Honor: Halloween Event

Um Halloween zu feiern hat sich der Fallensteller aus "Dead by Daylight" in "For Honor" eingeschlichen und wird niemanden verschonen!

Ab dem 21. Oktober und bis zum 11. November findet das zeitlich begrenzte "For Honor"-Event in Zusammenarbeit mit "Dead by Daylight" statt und heißt "Überlebende des Nebels". Während dieses zeitlich begrenzten Events kann der Spielmodus "Überleben" in einer gespenstischen Umgebung, basierend auf dem "Dead by Daylight"-Universum, gespielt werden. Dieser Spielmodus ist ein 4v4 PvP-Modus, in dem die Hilfstruppen durch eine mächtige KI ersetzt werden, dem Fallensteller. Dieser wandert über die Karte und sucht nach seiner Beute.

Während dieses Events ist es euch möglich, einen kostenlosen Event Pass durchzuspielen und Zugang zu einer Vielzahl an Belohnungen, wie beispielsweise einer neuen Schlacht-Montur, einem Effekt sowie einem Ornament zu erhalten. Außerdem gibt es während des Events von "Dead by Daylight" inspirierte neue und zeitlich begrenzte Exekutionen, glorreiche Monturen und exklusive Signaturen.