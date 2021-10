F1 2021 Content-Serie: "After the Apex"

Codemasters und Electronic Arts veröffentlichen heute den zweiten Teil der vierteiligen Content-Serie "After the Apex" mit McLaren Formel 1-Pilot Daniel Ricciardo. In einer Kombination aus Live-Bildern und Animationen spricht Daniel über seine Liebe zu den USA, warum er sie als seine zweite Heimat betrachtet, seine Ansichten über den Circuit of the Americas und darüber, wo er in Amerika sonst noch gerne Rennen fahren würde.

„Dieses Mal sehen wir den stets charismatischen und doch fokussierten Daniel, wie er sich auf den Formel 1 Aramco United States Grand Prix an diesem Wochenende vorbereitet. Wir haben After the Apex entwickelt, um unseren Spielern ihre Formel-1-Helden näher zu bringen und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten noch mehr zu zeigen.“

Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director bei Codemasters

F1 2021