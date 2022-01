Dragon Ball Z: Kakarot: Entwickler äußert sich zu den Verkaufszahlen

Zumindest für PS4, Xbox One und den PC ist "Dragon Ball Z: Kakarot" bereits seit knapp zwei Jahren erhältlich und bekam auch schon einige Erweiterungen spendiert. Jetzt hat sich Entwickler CyberConnect2 zu den Verkaufszahlen des Titels geäußert und diese können sich durchaus sehen lassen.

Demnach konnte man mittlerweile mehr als 4,5 Millionen Einheiten von "Dragon Ball Z: Kakarot" absetzen. Unklar ist, ob die kürzlich erschienene Switch-Fassung noch einmal für einen Verkaufsschub gesorgt hat. Fest steht aber, dass sich "Dragon Ball Z: Kakarot" in Bezug auf seine Verkaufszahlen damit genau zwischen der hauseigenen Konkurrenz in Form von "Demon Slayer" (1,32 Millionen abgesetzte Einheiten) und den wuchtigen 8,7 Millionen verkauften Exemplaren von "Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 4" einordnet.

"Dragon Ball Z: Kakarot" wurde am 17. Januar 2020 für PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Die Switch-Portierung folgte am 24. September 2021.