Polymega-Update fügt Game Boy und Virtual Boy Filter hinzu

Die Retro Konsole Polymega hat ein neues Firmware Update bekommen. Mit dem System Update v1.1.18 lassen sich nun Spiele installieren, die nicht Teil der internen Datenbank der Konsole sind. Außerdem können installierte Spiele jetzt auf der Festplatte verschoben werden. Neben einzelnen weiteren Verbesserungen und Bugfixes wurde zudem unerwartet die Möglichkeit hinzugefügt, ein Game Boy und Virtual Filter über die Spiele zu legen.

Happy Holidays everyone! Polymega System Software update v1.1.18 is scheduled for next Wednesday, December 29th, 8AM PST. Click the link below for a preview of what's to come! Container 4 shipments start week of January 10th! Who's ready for 2022?? https://t.co/AfjJEcZPEc

Zu den Filtern sagen die Hersteller:

"As a fun new way to see your games, we've added a special bonus filters to Polymega's Virtual Display, which allows you to play in a simulated Game Boy and Virtual Boy mode. It's a fun way to change things up, and a good Holiday Party trick to boot!"