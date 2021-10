Hearthstone Mercenaries jetzt spielbar

"Hearthstone" bekommt einen seiner größten Updates bisher. In der Free-to-Play-Erweiterung enthalten ist auch ein neuer Spielmodus, der die ikonischen Hearthstone-Charaktere mit Roguelike-Elementen und einem RPG-Progressionssystem kombiniert. Das ist Blizzards Update: "

Was ist Hearthstone: Söldner?

Söldner ist der neueste Spielmodus von Hearthstone! Er kombiniert dauerhafte Fortschritte von Rollenspielen mit Roguelike-Elementen und den unverwechselbaren Charakteren von Hearthstone zu einer neuen, kostenlosen Hearthstone-Spielerfahrung! Bildet eine Gruppe aus euren Lieblingscharakteren und holt euch Kopfgelder. Das Abenteuer ruft!

Statt einem Deck übernehmt ihr im Söldnermodus die Kontrolle über bis zu 6 Söldner. Mit dieser Gruppe könnt ihr euch dann am Reisepunkt auf die Jagd nach Kopfgeldern machen oder in der Kampfgrube einzelne Kämpfe bestreiten. Im Kampf sind bis zu 3 Söldner aktiv, während der Rest auf der Bank wartet und einspringt, wenn einer eurer aktiven Söldner besiegt werden sollte. Ihr müsst nur die Züge eures Teams festlegen und dann zusehen, wie beide Teams automatisch gegeneinander kämpfen! Dank der verschiedenen Rollen, Fähigkeiten und Ausrüstung für mehr als 50 Söldner (und weiteren, die in der Zukunft veröffentlicht werden) habt ihr unzählige Möglichkeiten, eure Gruppe anzupassen und zu stärken!

Im Gameplay-Blog könnt ihr mehr über Kämpfe im Söldnermodus erfahren. Im Blog zum Dorf und der Sammlung werden die Fortschrittssysteme des Spiels näher erklärt.

Geschenke, Twitch-Drops und Anmeldebelohnungen!

Wenn ihr das Tutorial und die Einführungsmissionen des Söldnermodus abschließt, erhaltet ihr acht kostenlose Söldner, mit denen ihr euer Abenteuer beginnen könnt. Damit habt ihr mehr als genug, um euer erstes Team aufzustellen und Kopfgeldern nachzujagen! Außerdem erhaltet ihr Anmeldebelohnungen und Zugriff auf eine legendäre Questreihe, für die ihr insgesamt sechs kostenlose Söldnerpackungen bekommt!

Aber das ist noch nicht alles! Zur Feier der Veröffentlichung des Söldnermodus kehren Twitch-Drops zurück! Wenn ihr zwischen dem 15. Oktober um 19:00 Uhr MESZ und dem 17. Oktober um 19:00 Uhr MESZ 2 Stunden lang einen beliebigen Hearthstone-Stream schaut, erhaltet ihr eine kostenlose Söldnerpackung! Seid zwei weitere Stunden (also insgesamt vier) mit dabei, um eine zweite Packung zu verdienen! Denkt daran: Jede Söldnerpackung enthält mindestens einen neuen Söldner, bis ihr alle Söldner dieser Seltenheitsstufe gesammelt habt. Eure Sammlung wird also mit diesen ersten Packungen rasant anwachsen!

Vergesst Sarge nicht!

Wenn ihr die Einführungsmissionen des Söldnermodus spielt und ein Kopfgeld beginnt, erhaltet ihr kostenlos das Reittier Sarge für euren World of Warcraft-Account! Reitet auf diesem niedlichen Nager durch Azeroth und zeigt, dass euer Herz für Hearthstone schlägt! Hier erfahrt ihr mehr.

Besonderes zur Veröffentlichung

Und zur Feier der Veröffentlichung von Hearthstone: Söldner haben wir zwei neue Pakete für euch! Das Söldner-Willkommenspaket ist ein kleines Einführungspaket mit 10 Söldnerpackungen und einem zufälligen legendären Söldner.

Das Söldner-Veröffentlichungspaket enthält 20 Söldnerpackungen, einen zufälligen legendären Söldner und einen zufälligen epischen Söldner. Ob ihr euch nun bereits ein Vorverkaufspaket geholt habt oder den Söldnermodus erst ausprobieren wollt, diese Angebote helfen euch bei euren ersten Abenteuern im Söldnermodus auf die Sprünge!

Häufig gestellte Fragen

Wenn es einen völlig neuen Spielmodus gibt, ist es kaum überraschend, dass einige Fragen darüber aufgetaucht sind, was genau der Söldnermodus ist und wie er funktioniert. Wir haben uns das Feedback der Community zu Herzen genommen und einige Antworten auf eure häufigsten Fragen hier zusammengestellt. Natürlich könnt ihr auch mehr über den Söldnermodus erfahren, indem ihr euch ganz einfach hineinstürzt. Loggt euch heute noch ein und holt euch eure Kopfgelder!" (Zitat)