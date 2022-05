Two Point Campus: Frisches Video

Sega und die Two Point Studios versorgen uns mit einem neuen Video zu "Two Point Campus". Darin werden vor allem Kreative angesprochen.

Hier führen uns Gary Carr, Gründer der Two Point Studios, Art Director Mark Smart und der Head of Animation, Chris Knott, vor, mit welch kreativen Tools wir unsere Universität in "Two Point Campus" individuell gestalten können. Besagte Tools wurden zuvor bereits von den Leveldesignern verwendet. Kommen wir dabei in Zeitnot, können wir sogar den Start des Semesters verschieben.

Features von Two Point Campus

Zeit, frischen Wind ins Bildungswesen zu bringen! Ihr seid fürchterlich wissbegierig? Oder wollt ein Mahnmal der Bildung errichten? Two Point Campus steckt randvoll mit neuen kreativen Werkzeugen, die euch zur Universität eurer Träume verhelfen.

Zum allerersten Mal könnt ihr draussen bauen und einen pädagogisch wertvollen Campus schaffen, der die erstklassigsten Lehrkräfte des Landes beherbergt. Egal, ob ihr lieber auf einfachen Grundflächen baut oder jeden Baum einzeln platziert – ihr könnt die Universität bauen, wie ihr sie wollt.

Pflastert Wege mit neuen und benutzerfreundlichen Werkzeugen. Bepflanzt üppige Aussenbereiche. Platziert Bänke, Brunnen, Skulpturen, Hecken – ihr könnt sogar Zäune auswählen. Eurer Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt (ausser vielleicht die eures Bankkontos im Spiel).

Die Studenten in Two Point County besuchen anstelle von ödem Uni-Allerlei eine Reihe abgefahrener und wunderbarer Kurse: von der Ritterschule (hey, man weiss nie, wann man mal Turniere bestreiten muss) bis hin zur sabberpflichtigen Gastronomie, bei der eure Studenten köstliche Gerichte wie riesige Pizzen und dicke Pasteten zusammenbauen.

Nutzt die Gelegenheit, mehr Zeit mit den kleinen Leuten an eurer Universität zu verbringen. Das Studienjahr startet mit den Sommerferien, was euch reichlich Gelegenheit bietet, alles umwerfend auszustaffieren, bevor die Studenten eintreffen.

Baut Bibliotheken, heuert die beste Belegschaft an (von exzentrischen Professoren bis zu verrückten Forschern), bietet die fantastischsten Kurse an und beobachtet, wie sich das akademische Potenzial eurer Studenten entfaltet!

Aber es geht nicht nur um harte Arbeit. Lernt eure Studenten kennen, entdeckt ihre individuellen Persönlichkeiten, Wünsche und Bedürfnisse. Macht sie mit Clubs, Studentenverbindungen und Konzerten glücklich.

Umgebt sie mit Freunden, helft ihnen beim Knüpfen von Beziehungen, versorgt die mit Seelsorge und stellt sicher, dass sie eine dicke Kelle Lebenslust bekommen, um sich zu tollen Menschen zu entwickeln, auf die die Universität stolz sein kann.

"Two Point Campus" erscheint am 9. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und PC.