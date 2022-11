Sword Art Online Last Recollection angekündigt

Bandai Namco Europe kündigt mit "Sword Art Online Last Recollection" ein neues Spiel im Sword Art Online-Universum an. Das JRPG, das die ursprüngliche Geschichte von Reki Kawahara neu interpretiert, wird im Jahr 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen. Den zugehörigen Trailer gibt es an dieser Stelle:

"Sword Art Online Last Recollection" schlägt einen anderen Weg ein als der ursprüngliche Sword Art Online-Anime und folgt Kirito, der sich auf eine neue Herausforderung vorbereitet: den Unterweltkrieg. Das Tor zum Dunklen Territorium öffnet sich und ist bereit, seine Schrecken auf die Menschenwelt loszulassen, als eine mysteriöse Dunkle Ritterin namens Dorothy mit einer Mission für Kirito und seine Freunde einfliegt.

Die Lieblingscharaktere der Spielerinnen und Spieler aus der Serie kehren zurück, während die Geschichte eine unvorhersehbare Wendung gegenüber dem im Anime und Roman erzählten Unterweltkrieg nimmt. "Sword Art Online Last Recollection" behält seinen gefeierten JRPG-Stil bei und erhöht das Action-Tempo, um eine reibungslose Koordination beim Spielen mit Freundinnen und Freunden zu gewährleisten.