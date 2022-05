Soul Hackers 2: Zwei frische Trailer

Mit gleich zwei neuen Trailern zu "Soul Hackers 2" schickt uns Atlus ins Wochenende. Darin bekommen wir einen spielbaren Charakter aus dem kommenden Rollenspiel sowie einen weiteren Dämon gezeigt.

So stellt uns der erste Trailer Saizo aus "Soul Hackers 2" ausführlich vor. Im zweiten Trailer machen wir dann Bekanntschaft mit dem Dämon Unicorn, der zwar eine Konstante in "Shin Megami Tensei" ist, aber nicht in "Shin Megami Tensei V" vertreten war.

Über Soul Hackers 2

Seit der Veröffentlichung von "Devil Summoner: Soul Hackers" vor 25 Jahren ist das Spiel mit seiner Verschmelzung der Welt von "Shin Megami Tensei" und Science Fiction Elementen zum Kultklassiker avanciert.

Nun tritt dieser neue Titel das Erbe von "Devil Summoner" und "Soul Hackers" an und erkundet auf neue Weise das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technologie.

Die Protagonistin Ringo, eine Agentin von Aion, muss sichmit Dämonenbeschwörern zusammentun, um das Ende der Welt zu verhindern.

Nutze COMPs spezielle Geräte für Dämonenbeschwörer um Dämonen herbeizurufen und Gegner zu besiegen! In den „Reichen“, geheimen gibt es Läden, wo Dämonen verschmolzen und COMPs modifiziert werden können.

Vertiefe die Beziehungen zwischen den Teammitgliedern durch Interaktionen in der Bar oder im Versteck und erkunde die Vergangenheit der Beschwörer in Seelenvisionen. Kann diese Gruppe Abtrünniger aus den Schatten der Menschheit den Weltuntergang aufhalten?

"Soul Hackers 2" erscheint am 26. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.