Sonic Frontiers: DLC muss sofort installiert werden

Wichtige Nachricht für alle Käufer der Digital Deluxe Edition von "Sonic Frontiers": Die darin enthaltenen Erweiterungen müssen unbedingt vor dem Spielstart installiert werden, da sie ansonsten ungültig sind. Der Grund für dieses Problem ist momentan noch unklar.

Konkret weist der offizielle Twitter-Account von Sonic Team darauf hin, dass alle Erweiterungen von "Sonic Frontiers" vor dem Start des eigentlichen Spiels installiert sein müssen, Andernfalls sind diese spätestens nach dem Absolvieren des Tutorials ungültig. Außerdem muss der aktuellste Patch installiert sein.

"Sonic Frontiers" wird von erfahrenen Mitgliedern aus SEGAs japanischem Sonic-Team unter Leitung von Produzentin Sachiko Kawamurader und Regisseur Morio Kishimoto entwickelt. "Sonic Frontiers" ist ein völlig neues Erlebnis mit gefährlichen und weitläufigen Welten, in denen alles möglich ist! Hier hat man alle Freiheit, die atemberaubenden offenen Zonen zu erkunden.

In Sonics neuem Abenteuer werden ganze Welten kollidieren! Ein nie dagewesenes Erlebnis mit neuen Höhen und dem Nervenkitzel der Freiheit, dank offener Zonen und des rasanten, Sonic-typischen Gameplays. Mächtige Feinde warten auf den Starfall-Inseln, in dichten Wäldern, unter rauschenden Wasserfällen, in der Wüste und vielen weiteren erstaunlichen Umgebungen.

"Sonic Frontiers" erscheint heute für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.