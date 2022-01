Sonic Artwork zum neuen Jahr

Zur Feier des neuen Jahres haben Sega und das Sonic-Team ein besonderes Artwork geteilt, inspiriert von dem für dieses Jahr geplanten "Sonic Frontiers".

In der Nachricht an die Fans bedankt sich das Team für die andauernde Unterstützung und verspricht mit noch mehr Tatendrang ins neuen Jahr 2022 zu starten:

"Happy New Year - This year, with more momentum than last year, we would like to take on many challenges as a team so that we can bring the charm of Sonic to even more people. Thank you for your continued support of Sonic this year."