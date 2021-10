Das sind die ersten Minuten von Saints Row

Weiteres Videomaterial zu dem nächstes Jahr erscheinenden "Saints Row" wurde geteilt. Diesmal ist Gameplay aus den ersten Missionen des Spiels zu sehen. Auch hier muss im Hinterkopf behalten werden, dass es sich um Aufnahmen aus einer frühen Phase der Entwicklung handelt.

Dem von Gameinformer geteiltem Video ist zu entnehmen, dass wer Freude an zerstörbarer Umgebung hat, auf seine Kosten kommen wird. Hervorzuheben sind hier auch die Verfolgungsjagden, bei denen die Autos spektakulär explodieren. Saints Row typisch ist das Spiel vollgepackt mit Action Sequenzen, welche gerne auch überdreht sind. Die in der zweiten Hälfte des Videos gezeigte Mission gibt dir auf, ein Camp zu zerstören: mit einer an das Auto gehangenen mobilen Toilette.