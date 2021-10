Road 96: Der Weg ist das Ziel

Ravenscourt und DigixArt veröffentlichen auf Steam heute den Dokumentarfilm „On The Road 96“, der die Irrungen und Wirrungen eines unglaublichen Indie-Studios auf dem Weg zur Fertigstellung und Veröffentlichung des inzwischen von Kritikern gefeierten prozeduralen Erzählabenteuers Road 96 zeigt. Finanzielle Herausforderungen, Covid-19 und drohende Abgabetermine machten die Entwicklung alles andere als zu einem Spaziergang im Park.

"Ich wollte die unglaubliche Reise des Teams dokumentieren, die größer wurde als die ursprüngliche Idee. Ich hoffe, dass es unseren Fans einen Einblick in die Leidenschaft gibt, die wir als Studio in unsere Projekte stecken, um zu sehen, wie wir selber das Spiel leben.“

Yoan Fanise, CEO und Creative Director bei DigixArt

Ravenscourt und DigixArt veröffentlichen auch einen Trailer, mit dem sich spielbegeisterte Zuschauer bereit machen können, für eine bemerkenswert ehrliche und bescheidene Reise mit dem DigixArt-Team und einen faszinierenden Dokumentarfilm in voller Länge, der einen seltenen Blick hinter die Kulissen gewährt.

"Road 96 "ist das ambitionierteste Projekt von DigixArt, das vom Gamesindustrie-Veteranen Yoan Fanise (Valiant Hearts, Memories Retold) geleitet wird. Im Juni 2020 gehörte die Steam-Demo für "Road 96" zu den fünf meist-heruntergeladenen Demos während des Steam Next Fests, bei dem insgesamt über 700 Demos zur Verfügung standen, und fand sowohl bei Kritikern als auch Fans großen Anklang. Bereits in den ersten zwei Wochen nach der offiziellen Veröffentlichung hat "Road 96" die Marke von über 2700 Bewertungen auf Steam überschritten, mit einer soliden Durchschnittsbewertung von 90%. Das Spiel wurde in jeder Hinsicht hoch gelobt: die Atmosphäre, die das Gefühl vermittelt, ein echtes Abenteuer zu erleben, der Soundtrack, der zu jedem Moment der Reise passt, die charismatische Persönlichkeit der Charaktere und vor allem die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen. Zeitgleich mit der heutigen Veröffentlichung der Dokumentation wird das Spiel Road 96 selbst in der Midweek Madness von Steam mit einem Preisnachlass von 20 % angeboten!