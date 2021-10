RiMS Racing - Demo

NACON und RaceWard Studio bieten Zweirad-Enthusiasten die Möglichkeit "RiMS Racing", die Motorrad-Simulation, die Fahren und Fahrzeugmechanik miteinander kombiniert, auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC kostenlos zu entdecken

RiMS Racing steht zu den folgenden Zeiten kostenlos zur Verfügung:

Auf PC: 25. Oktober, 19:00 Uhr bis 27. Oktober, 19:00 Uhr, ohne zeitliche Begrenzung

25. Oktober, 19:00 Uhr bis 27. Oktober, 19:00 Uhr, ohne zeitliche Begrenzung Auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S: 29. Oktober, 19:00 Uhr bis 1. November, 19:00 Uhr, mit einer maximalen Spieldauer von drei Stunden

Zudem wird der The Bloody Beetroots-DLC für alle Plattformen vom 29. bis 31. Oktober ab 19:00 Uhr verfügbar sein. Auf Steam bleibt der DLC bis 1. November, 19:00 Uhr kostenlos spielbar. Dieser DLC erscheint zeitgleich mit der offiziellen Veröffentlichung der „RiMS Racing Soundtrack“-EP der Bloody Beetroots, die auf allen Plattformen erhältlich ist. Es bietet das einzigartige Design der Ducati Panigale V4 R samt vollständiger Fahrerkleidung in Zusammenarbeit mit Dainese und AGV, in den von The Bloody Beetroots gewählten Farben.

Diese Tracks sind auf der EP RiMS Racing Soundtrack der The Bloody Beetroots enthalten