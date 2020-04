"Pixel Ripped 1995" wird schon bald für die meisten VR-Systeme erscheinen. Man spielt ein Spiel in einem Spiel, was im Launch-Trailer verdeutlicht wird.

Arvore Immersive Experiences zeigt den Launch-Trailer zu "Pixel Ripped 1995", das bereits am 23. April 2020 für Oculus Quest, Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index und Windows Mixed Reality erscheinen wird. PlayStation VR soll hingegen im Mai 2020 versorgt werden. Zu den verfügbaren Genres gehören Action-RPGs, Brawler, 2D-Platformer, Space-Shooter und Rennspiele.

Darum geht's: "Pixel Ripped ist zurück mit einem brandneuen, nostalgisch angehauchten Virtual-Reality-Spiel in einem Spiel, diesmal aus dem Jahr 1995! Um das Gleichgewicht in mehreren Dimensionen wiederherzustellen, rekrutiert unser Videospiel-Held Dot die Hilfe des besten Spielers von 1995, eines unscheinbaren 9-jährigen Jungen namens David. Schliesse dich diesem ungewöhnlichen Duo an und erlebe herausfordernde Rückblicke auf all deine Lieblingsklassiker aus der späten 16-Bit- und frühen 32-Bit-Ära in einer Welt der virtuellen Realität, während du dich durch die Herausforderungen des realen Lebens eines Kindes manövrierst, das die Welt nur retten will, indem es das tut, was es am besten kann - Videospiele spielen."