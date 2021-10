Monopoly Madness angekündigt

Am 9. Dezember wird mit "Monopoly Madness" eine Videospiel-Neuinterpretation des bekannten Brettspiels erscheinen. Das Spiel wird auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch sowie PC verfügbar sein.

In "Monopoly Madness" wird um den Kauf und die Verbesserung der Immobilien in Monopoly konkurriert, während Mr. Monopoly in seinem verdienten Urlaub ist. Es wird gegen bis zu 5 andere Spieler in kürzeren Runden angetreten, wodurch ein rasantes Echtzeitrennen auf den chaotischen Straßen von Monopoly City entsteht, ganz ohne die Begrenzungen eines Spielbretts. Dabei werden auf der ganzen Karte Geld und andere Ressourcen gesammelt, um damit Immobilien zu kaufen und zu verbessern. Je mehr Immobilien jemand besitzt, desto mehr Punkte bringen diese ein, wodurch die Spielenden der Ziellinie im Rennen um Reichtum stetig näherkommen. Auf dem Weg können Power-Ups wie Bulldozer, Presslufthammer und mehr, durch Community Chests eingesammelt und gegen Gegner verwendet werden, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Dennoch müssen die Spieler auf zufällige Ereignisse achten, die jeder Zeit passieren können und jede Spielsession noch unvorhersehbarer machen.