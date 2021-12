Metal Gear Künstler arbeitet an Magic: The Gathering Karte

"Death Stranding" Art Director Yoji Shinkawa, der zuvor auch an dem Charakter-Design von "Metal Gear" arbeitete, kreiert die Spezial-Edition der Satoru Umezawa-Karte der anstehenden "Kamigawa: Neon Dynasty"-Erweiterung zu "Magic: The Gathering". Dies kündigt der offizielle japanische Twitter-Account des Kartenspiels an.

Satoru Umezawa ist die Hauptfigur einer kürzlich erschienenen Kurzgeschichte, welche die Ursprünge des Planeswalker Kaito Shizuki beleuchtet. Eine Ninja-Version von Umezawa wird von Raita Kazama angefertigt, der zuvor das Charakter-Design für Xenoblade Chronicles und Xenoblade Chronicles X übernahm.

Die "Kamigawa: Neon Dynasty"-Erweiterung fügt dem Spiel von traditionellen Ukiyo-e Gemälden inspirierte Landschaften und ein neues Set legendärer Drachen hinzu. Die Erweiterung erscheint am 18. Februar 2022 und spielt über 1'200 Jahre nach der Original-Story.