It Takes Two: Launchtrailer zur Switch-Fasssung

Electronic Arts veröffentlicht "It Takes Two" – Gewinner von über 90 Auszeichnungen, darunter „Game of the Year“ der The Game Awards und DICE Awards – für die Nintendo Switch. "It Takes Two" wurde ursprünglich von den BAFTA-ausgezeichneten Hazelight Studios entwickelt und unter dem EA Originals-Label herausgebracht. Die neue Veröffentlichung des Spieltitels gibt noch mehr Spielenden die Möglichkeit, die fröhlich-chaotischen Gameplay-Herausforderungen und die fantastische Geschichte der gefeierten Koop-Erfahrung zu erleben. Darüber hinaus beinhaltet die Nintendo Switch-Version erstmals neue Sprachausgaben auf Deutsch, Japanisch, Französisch und Spanisch sowie Untertitel in mehreren Sprachen. Den offiziellen Trailer zur Veröffentlichung gibt es an dieser Stelle zu sehen:

Spieler können in "It Takes Two" eintauchen, sowohl via Couch-Koop mit einem zweiten Satz Joy-Con, einem zweiten Gamepad oder durch die Verbindung von zwei Switch-Konsolen für ein lokales Spiel als auch im Online-Koop. Mit dem Freunde-Pass laden Spielende, die das Spiel besitzen, einen Freund dazu ein, kostenlos mitzuspielen, um sich gemeinsam den ständig verändernden Herausforderungen zu stellen, die nur zusammen gelöst werden können.

In dem von Kritikern gefeierten Spieletitel schlüpfen Spielende in die Fußstapfen der beiden Menschen Cody und May, die dank eines magischen Zaubers in Puppen verwandelt wurden, während sie an jeder Ecke auf skurrile Herausforderungen stoßen. Die unvorhersehbare Natur jedes Levels führt die Spieler durch ein einzigartig metaphorisches Spielerlebnis, das eine universelle Geschichte über Beziehungen erzählt, in der Cody und May zusammenarbeiten müssen, um ihre zerbrochene Ehe am Rande der Scheidung zu retten.

"It Takes Two" ist ab sofort für die Nintendo Switch, Switch Lite und Switch OLED, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.