EVE Fanfest 2022: Neue EVE Online Ära eingeläutet

CCP Games hat heute während der EVE Fanfest-Keynote 2022 eine Reihe von narrativen Updates für das Weltraum-MMO "EVE Online" angekündigt. Durch die Einführung von Handlungssträngen wird die Quadranten-Initiative zu einer mehrjährigen Reise, die damit beginnt, die vier NPC-Imperien von EVE in den Vordergrund zu rücken, indem sie mit den entsprechenden Story-Ereignissen verbunden werden. Das Finale der Erweiterung zum allerersten Handlungsbogen wird im 4. Quartal 2022 veröffentlicht. CCP investiert auch weiterhin in zukünftige Generationen von Kapselpiloten mit Verbesserungen für Neulinge und wird Ende 2022 mit der Einführung eines lokalisierten spanischen Clients mehr Kapselpiloten in seinem kultigen MMO willkommen heissen. Darüber hinaus kündigte CCP eine Partnerschaft mit Microsoft an, die es Kapselpiloten ermöglichen wird, Daten aus "EVE Online" direkt in Excel zu exportieren.

Durch dynamische Handlungsstränge und Ereignisse wird es den Kapselpiloten ermöglicht, stärkere Bindungen zu ihren Heimat-Imperien aufzubauen, was den Spieler*innen mehr Macht gibt, das lebendige Universum von New Eden zu gestalten. Mit der Veröffentlichung von Handlungsbögen-Updates kann die Community Verbesserungen für den Fraktionskrieg, die Infrastruktur und vieles mehr erwarten – was die Spielerrollen und Interaktionen in New Eden weiter aufwertet. CCP wird in den kommenden Monaten weitere Informationen über den ersten narrativen Handlungsstrang von EVE veröffentlichen.

“EVE bereitet sich darauf vor, in sein drittes Jahrzehnt einzutreten, und die Zukunft sah nie besser aus. Mit den Handlungsbögen, bereiten wir EVE auf das nächste Kapitel mit einem stetigen Strom von erzählerischen Inhalten vor, die die Handlungen und Entscheidungen der Spieler in den Vordergrund stellen. Veteranen der Triglavianischen Invasion erinnern sich vielleicht an den Fall von Pochven, der die Handelsrouten und Versorgungsketten in ganz New Eden veränderte - die Erzählungen, die mit den Handlungsbögen kommen, können ähnliche Auswirkungen haben. Die kommenden Geschichten und Events sind jedoch nicht auf Veteranen beschränkt - mit weiteren Aktivitäten, die bald für neue Spielerinnen und Spieler verfügbar sein werden, können alle Kapselpiloten die EVE-Handlungsbögen geniessen, unabhängig von ihrer Spielerfahrung."

Bergur Finnbogason, Creative Director von EVE Online

Als Teil von CCPs fortlaufenden Bemühungen, die Erstspielererfahrung in "EVE Online" zu verbessern, können sich Kapselpiloten, die ihre ersten Schritte in New Eden machen, bald für das AIR-Karriereprogramm anmelden. Das AIR-Karriereprogramm ist eine Initiative, die Neulingen dabei hilft, einen der vier charakteristischen Karrierewege von EVE zu wählen: Entdecker, Industrielle, Enforcer oder Glücksritter und präsentiert massgeschneiderte Empfehlungen aus den endlosen Möglichkeiten von "EVE Online".

Durch die Microsoft-Partnerschaft kann eine JavaScript-API in Excel hinzugefügt werden, um Daten aus "EVE Online" nahtlos zu exportieren. Die Excel-Funktionskompatibilität wird den Spieler*innen helfen, auf alles zuzugreifen und alles zu berechnen, von Gewinnspannen bis hin zu Kampfstrategien, was die Durchführung der täglichen EVE-Operationen erleichtert. Die Microsoft-Integration ist ein weiterer Schritt in Richtung des Ziels von CCP, das MMO sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für erfahrene Fans zugänglicher zu machen. Weitere Informationen über die Microsoft-Partnerschaft werden später in diesem Jahr bekannt gegeben.

CCP modernisiert EVE Online für das nächste Jahrzehnt mit diesen zusätzlichen Updates, die sich derzeit in der Entwicklung befinden: