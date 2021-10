Doctor Who: The Edge of Reality bekommt Gameplay-Trailer

Nach dem ursprünglichen Termin wäre "Doctor Who: The Edge of Reality" schon spielbar, wegen einer Verschiebung müssen Freunde der Zeitreise sich jedoch noch ein wenig gedulden. BBC Studios and Maze Theory zeigen nun einen Gameplay Trailer:

Das neue Spiel des Entwicklerstudios Just Add Water knüpft an die Geschichte des VR-Abenteuers Doctor Who: The Edge of Time an und erweitert Gameplay-Puzzel, Monster und die Welt: "

EINE NEUE “DOCTOR WHO“-GESCHICHTE

Betritt das Chaosversum, wo die Realität selbst von einer Reihe von zeitbrechenden Störungen bedroht wird, und schliesse dich zwei beeindruckenden Doktoren an, um ein tieferes Geheimnis zu lüften.

NEUER ERZFEIND ENTHÜLLT

Stelle dich einer grauenvollen neuen Gefahr und tritt gegen klassische „Doctor Who“-Monster an, darunter die Daleks, die Weinenden Engel und die Cybermen.

SPANNENDES ABENTEUER-GAMEPLAY

Jetzt auch für Nicht-VR-Plattformen – „Doctor Who: The Edge of Reality“ bietet ein brandneues Gameplay, neue Herausforderungen und neue Schauplätze, die es zu erforschen gilt, sowie eine überarbeitete und erweiterte Geschichte, die auf dem Vorgänger „Doctor Who: The Edge of Time“ aufbaut."" (Zitat)

"Doctor Who: The Edge of Reality" erscheint am 14. Oktober für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch.