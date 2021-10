Seltsames Hintergrund-Update zu GTA Online

Rockstar Games hat in GTA Online ein Hintergrund-Update für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, and Xbox Series X eingestellt und niemand weiss, was es damit auf sich hat. In Folge des Updates sind allerdings Berichte aufgekommen, dass ganze Lobbies zu bestimmten Appartements und Garagen zurückteleportiert wurden.

Die GTA Online-Community hat sich die Daten zu dem Update angeschaut und entdeckt, dass ein bestimmtes Event mit dem Befehl "Teleport to Apartment/Garage" ersetzt wurde. Wenn man also herausfindet, was für ein Ereignis das genau ist, kann man andere Charaktere auf Bestellung bei sich respawnen lassen. Dabei handelt es sich wohl um einen Glitch, der schon bald gefixed werden sollte. Allerdings hat sich Rockstar Games bisher noch nicht zu dem Update geäussert.

.