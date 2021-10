Sängerin erwähnt großes PlayStation Remake

In einem Interview mit der Sängerin Ava im irischen Radiosender WLR FM sagte diese, dass sie angeheuert wurde, einen Song in irischer Sprache für ein anstehendes PlayStation Spiel aufzunehmen. Als Komponist Michael McGlynn ihr das Angebot machte, sprach er von einem Remake. Den Worten der Sängerin nach soll es sich um ein "großes Spiel" handeln.

Die Sängerin konnte nicht viel mehr zu dem Thema sagen, ihrer Auskunft nach weil sie selbst keine Gamerin sei. Außerdem kommt die Geheimhaltung von Sony in solchen Projekten dazu. Um was für ein Spiel es sich dabei handelt, ist also reine Spekulation.

Es könnte sich möglicherweise um einen Remake zu "Xenogears" handeln, einem RPG, das für seinen von der gälischen Kultur inspirierten Soundtrack bekannt ist. Der Komponist des Originals twitterte im August ein Bild mit oben erwähntem Michael McGlynn.