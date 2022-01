World of Tanks und Revell blasen zum Angriff

Revell und "World of Tanks" machen gemeinsame Sache: Ab sofort könnt ihr euch auf zehn der beliebtesten Panzer aus dem Spiel freuen, wobei jeder Modellbausatz exklusive Codes beinhaltet, die im PC-Spiel eingesetzt werden können. Die "World of Tanks"-Bausätze erscheinen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden – vom einsteigerfreundlichen easy-click-system ohne Kleben und Bemalen bis zum hochdetaillierten Level 5 für erfahrene Bastler – und sind perfekt für alle, die sich ihren Lieblingspanzer nach Hause holen wollen.

Der Leichttraktor Rheinmetall 1930 ist wohl jedem "World of Tanks"-Spieler ein Begriff, denn es ist der Panzer der Stufe I, mit dem die meisten in das Spiel starten. In den Jahren 1930 bis 1934 wurden vier Prototypen dieses deutschen Panzers mit unterschiedlicher Bewaffnung, Besatzungsstärke, Gewicht und Laufwerken hergestellt. Obwohl der Leichttraktor im Spiel für Einsteiger geeignet ist, stellt der Modellbausatz mit Schwierigkeitslevel 5 auch erfahrene Modellbauer vor eine echte Herausforderung!

Der britische Panzer Cromwell Mk. IV wird in "World of Tanks" als mittlerer Panzer der Stufe VI kategorisiert. Zwischen 1941 und 1942 von BRC&W entwickelt, wurden bis 1945 insgesamt 1.070 Modelle von der britischen Armee gebaut und hauptsächlich bei den Feldzügen in Nordwest-Europa eingesetzt. Mit Schwierigkeitslevel 4 eignet sich der Bausatz für fortgeschrittene Bastler. Ebenfalls auf Level 4 erhältlich sind der deutsche Panzerkampfwagen PzKpfw III Ausf. L, der im Spiel als einer der besten Aufklärungspanzer gilt, der deutsche Premium-Jagdpanzer Sturmgeschütz IV, einer der gefürchtetsten Panzer des zweiten Weltkriegs, der Tiger II Ausf. B "Königstiger" und der sowjetische T-26, der auf Basis des britischen Vickers Mk. E entwickelt wurde.

Jedem der "World of Tanks"-Modellbausätze liegen sowohl Einladungs-, als auch Bonus-Codes für europäische Spielserver von "World of Tanks" bei, die im PC-Spiel eingesetzt werden können. Jedes Revell-Modell enthält drei Einladungs-Codes für den Käufer und seine Freunde, die dafür den T2 Leichtpanzer, einen Garagenplatz, 7 Tage Zugang zu World of Tanks Premium und 1.000 Einheiten Gold erhalten. Der Bonus-Code beinhaltet 2x +50% Erfahrung für 2 Stunden, 2x +50% Credits für 2 Stunden und 2x +2.000 Crew Erfahrung für 2 Stunden. Spieler können den Bonus-Code einlösen, die In-Game-Missionen abschließen und sich auf ihre Belohnungen freuen. Pro Wargaming-Account kann nur jeweils ein Einladungs- sowie Bonus-Code verwendet werden.

Die Codes sind bis 31. Dezember 2023 gültig und nicht zum Verkauf bestimmt.