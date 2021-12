Weird West: Hat einen neuen Releasetermin

Erst Ende Oktober hatte Devolver Digital vermeldet, dass sich "Weird West" auf den 11. Januar 2022 verschiebt (unsere damalige Meldung kännt ihr an dieser Stelle nachlesen). Doch auch dieses Datum ist inzwischen Schall und Rauch, wie man jetzt mitgeteilt hat.

So gibt Entwickler WolfEye Studios in Person von Creative Director Raphaël Colantonio im neuen Devblog bekannt, dass "Weird West" nun erst am 31. März 2022 erscheinen wird. Grund ist zusätzlich benötigte Entwicklungszeit und natürlich der Umstand, dass man gleich zum Launch das bestmögliche Produkt abliefern will.

"Weird West" befindet sich für PS4, Xbox One und PC in Entwicklung und wird, simultan zum Release, auch das Portfolio des Game Pass ergänzen.