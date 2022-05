We Were Here Forever hat einen Termin

"We Were Here Forever" wurde bereits im März 2021 angekündigt (unsere damalige Meldung zu dem Thema kann an dieser Stelle nachgelesen werden), aber bisher gab es keinen Releasetermin für das Koop-Adventure. Das hat sich nun geändert und einen neuen Trailer gibt es auch zu sehen:

So gibt Total Mayhem Games bekannt, dass "We Were Here Forever" bereits übermorgen, also am 10. Mai, für den PC veröffentlicht wird. Die Konsolenfassungen sollen kurz danach folgen. Überwiegend düstere Gameplay-Sequenzen zeigen uns zudem, was spielerisch auf uns zukommt.

Über We Were Here Forever