We Were Here Forever - Ab sofort für PC

Ab heute ist "We Were Here Forever" von Total Mayhem Games verfügbar! Das Koop-Puzzlespiel ist ab sofort auf PC erhältlich und lädt die Spieler ein, nach Castle Rock zurückzukehren, um ein paar lang erwartete Antworten zu erhalten und noch einmal zu entkommen - oder es wenigstens zu hoffen…

Heute schlägt die Stunde der Wahrheit und somit ist es endlich an der Zeit, Castle Rock in "We Were Here Forever" erneut zu betreten! In diesem asymmetrischen Koop-Puzzlespiel erkunden die Spieler bisher unbekannte Teile von Castle Rock. Zum ersten Mal in der gesamten Serie, werden die Spieler die Festung schließlich verlassen. Einmal draußen angekommen, decken sie die Geschichte von Rockbury und deren Bewohnern auf, die einst einen Widerstand gegen den König geplant hatten, um diesem mysteriösen Reich zu entkommen.

Hope wird euch zu einem unheimlichen Friedhof führen und euch in die dunklen Gewässer der Gießerei hinabsteigen lassen. Dabei erfahrt ihr mehr über vergangene Ereignisse, die sich an diesem geheimnisvollen Ort zugetragen haben. Während ihr in "We Were Here Forever" versucht, aus Castle Rock zu entkommen, könntet ihr anfangen zu glauben, was ihr die ganze Zeit befürchtet habt: Kann man Castle Rock jemals wirklich entkommen?