Kinoreifer Trailer zu Valorant

Riot Games schickt uns mit einem kinoreifen Trailer zu "Valorant" ins Wochenende. Diesen solltet ihr gesehen haben.

Hier stimmen man uns nämlich auf die sechste Episode von "Valorant" ein. Diese hört auf den Namen "Revelation" und ist ab dem 10. Januar verfügbar.

Über Valorant

Hol dir Einflüsse für deinen Stil und erweitere deine Erfahrung auf der Bühne eines globalen Wettbewerbs. In 13 Runden greifst du mit ausgeklügelter Schiesskunst und fantastischen Taktiken an und verteidigst dein Team. Du hast ein Leben pro Runde und musst schneller denken als dein Gegner, wenn du überleben möchtest. Tritt in gewerteten und ungewerteten Modi sowie in „Deathmatch“ und „Spike-Ansturm“ gegen den Feind an.

Du wählst aber nicht nur Waffen und Munition, sondern einen Agenten, der adaptive, schnelle und tödliche Fähigkeiten mitbringt, die deine Schiesskunst brillieren lassen. Jeder Agent spielt sich anders. So sind auch die Highlights immer verschieden.

Jede Karte ist ein Spielplatz, auf dem du deine Kreativität zur Schau stellst. Eigens gebaut für Teamstrategien, spektakuläre Spielzüge und packende Momente. Zeig eine Spielweise, die andere noch jahrelang nachahmen werden.

"Valorant" erschien am 2. Juni 2020 für den PC.