Nächste Far Cry wird "radikal anders"

Nach Far Cry ist vor Far Cry. Kaum ist der neueste Titel der Reihe erschienen, wird schon über den nächsten diskutiert. Während wir seit "Far Cry 3" auf eine im grossen und ganzen ähnliche Gameplay-Mechanik zurückblicken, soll das Franchise sich in Zukunft ändern. Die neuesten Berichte sprechen sogar von einer Online-Orientierung.

Schon im Juni diesen Jahres sprach Jason Schreier von Bloomberg von einer "radikal anderen" Ausrichtung des Franchises. Nun hat Stephen Totilo von Axios darauf Bezug genommen und sogar hinzugefügt, dass es online-orientiert wird.

"That tracks with a source of my own who said the company was exploring a more online-oriented approach for a sequel."