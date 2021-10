Twitch testet neue Funktionen

Beim Schauen eines Live-Streams ist es auf vielen Plattformen Standard, dass man zurückspulen kann. Auf Twitch hat es diese Funktion bisher noch nicht gegeben. Dies soll sich in Zukunft ändern. Zumindest einige Nutzer werden im nächsten Monat im Rahmen eines Tests der Plattform drei neue Buttons entdecken: "Rewind", "Remind me" und "Watch Trailer".

Twitch will test three new features; Rewind the Stream, Remind Me, and Watch Trailer pic.twitter.com/YpYWwPLr4E