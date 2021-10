Wolltest du immer schonmal Programmieren lernen?

Programmieren ist eine Fähigkeit, die einem im 21. Jahrhundert in vielen Gebieten weiterhelfen kann. Sie zu lernen, kann sich jedoch als mühsam erweisen. Das kostenlose Game "TwilioQuest" zeigt es dir auf spielerische Weise.

Die 16-Bit Welt im Oldschool SNES-Stil zeigt dir die Sprachen Python, JavaScript und Open Source. Die Level heissen passenderweise “The Pythonic Temple” oder “The Forest of Open Source”. Das neueste Level: “The Arcane Academy of API Arts”, wo API "unterrichtet" wird. Die Skills, die du hier wie in einem RPG erwirbst, sind jedoch nicht virtuell sondern real. Auch in Schulen kommt das Spiel durchaus zum Einsatz. Das Spiel enthält auch die Feature, das Gelernte umzusetzen und eigene Levels zu programmieren.

Version 3.2. des Spiels ist kostenlos für Windows, Mac, and Linux herunterladbar.