Lara wäre fast zu Jill geworden

Zum 25. Geburtstag der "Tomb Raider"-Reihe rund um Action-Archäologin Lara Croft hat Publisher Square Enix ein Video veröffentlicht, das Ausschnitte aus der frühen Entwicklungsphase des später eingestellten "Tomb Raider Ascension" zeigt.

So war das Spiel als Survival-Horror-Titel geplant, womit Lara eher an Jill Valentine aus der "Resident Evil"-Reihe erinnert hätte. Zum Glück ist es aber nicht so gekommen. Stattdessen wurde aus den Überresten des Piloten später das 2013 erschienene Reboot der Reihe, mit dem Lara nach vielen mittelmässigen Spielen endlich wieder zu alter Hochform zurückkehrte.

"Tomb Raider" ist der nächste Teil der legendären Saga rund um die schöne Archäologin Lara Croft.